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Обнаруженный на путях на Ярославском вокзале подозрительный предмет не представляет угрозы

Происшествия
14 сентября, 18:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

Проверка предмета не повлияла на движение поездов

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Подозрительный предмет, обнаруженный на ремонтном пути на Ярославском вокзале, не представляет угрозы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На втором ремонтном пути на территории Ярославского вокзала был обнаружен подозрительный предмет. Взрывотехники проверили его, угрозы нет", - сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что данная проверка не связана со звонками об угрозах, как это было накануне.

Эвакуация с территории вокзала не проводилась, на движение поездов проверка не повлияла.

За последние несколько часов были объявлены угрозы взрыва на 15 объектах в Москве, среди них в основном школы, торговые центры и объекты с массовым посещением людей. Накануне в московскую полицию поступило около 120 звонков с угрозами взрыва, было эвакуировано больше 50 тыс. человек.

Вместе с тем, как сообщили ТАСС в силовых структурах, волна звонков с сообщениями об угрозах взрыва пошла на спад. Так, за 14 сентября в четырех городах России проверяли 48 зданий - 34 торговых центра и 14 социально значимых объекта. Были эвакуированы более 20 тыс. человек - "это значительно меньше, чем в последние два дня". "Сейчас сообщения об угрозах взрыва поступают в Москве, но и их поток снизился по сравнению со вчерашним днем", - сказал источник.

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