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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Более 30 звонков с угрозами взрыва поступило за день экстренным службам Москвы, все они оказались ложными. Об этом ТАСС сообщил источник в оперативных службах.
"За день в экстренные службы поступило более 30 сообщений с угрозами взрыва", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в этом списке оказалось порядка 20 школ, кинотеатры, торговые и бизнес центры, а также различные административные здания.
"Ни один звонок не подтвердился, все оказались ложными", - подчеркнул собеседник агентства, отметив, что сейчас проверки в зданиях завершены.
По данным другого источника ТАСС в силовых структурах, волна звонков с сообщениями об угрозах взрыва пошла на спад - за 14 сентября в четырех городах России проверяли 48 зданий, были эвакуированы более 20 тыс. человек - "это значительно меньше, чем в последние два дня".
13 сентября в московскую полицию поступило около 120 звонков с угрозами взрыва, были эвакуированы больше 50 тыс. человек.