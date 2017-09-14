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Более 30 звонков с угрозами взрыва поступило за день экстренным службам Москвы

Происшествия
14 сентября, 19:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

Все сообщения о минировании оказались ложными

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Более 30 звонков с угрозами взрыва поступило за день экстренным службам Москвы, все они оказались ложными. Об этом ТАСС сообщил источник в оперативных службах.

"За день в экстренные службы поступило более 30 сообщений с угрозами взрыва", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в этом списке оказалось порядка 20 школ, кинотеатры, торговые и бизнес центры, а также различные административные здания.

"Ни один звонок не подтвердился, все оказались ложными", - подчеркнул собеседник агентства, отметив, что сейчас проверки в зданиях завершены.

По данным другого источника ТАСС в силовых структурах, волна звонков с сообщениями об угрозах взрыва пошла на спад - за 14 сентября в четырех городах России проверяли 48 зданий, были эвакуированы более 20 тыс. человек - "это значительно меньше, чем в последние два дня".

13 сентября в московскую полицию поступило около 120 звонков с угрозами взрыва, были эвакуированы больше 50 тыс. человек.

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