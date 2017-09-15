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СК начал проверку по факту избиения школьницы на северо-западе Москвы

Происшествия
15 сентября, 11:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

Трое несовершеннолетних избили 13-летнюю знакомую, она госпитализирована в состоянии средней тяжести

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Следователи устанавливают обстоятельства избиения 13-летней школьницы сверстниками на северо-западе Москвы. Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, инцидент произошел 11 сентября.

"В сквере вблизи дома по улице Барышиха трое несовершеннолетних в ходе конфликта применили насилие в отношении ранее знакомой 13-летней девочки. Еще одна несовершеннолетняя осуществляла видеозапись драки, которая впоследствии была опубликована в социальной сети", - сообщила она.

Пострадавшая была госпитализирована в состоянии средней тяжести, ей оказана необходимая медпомощь.

В настоящее время следователи опрашивают участников и очевидцев конфликта. Для определения тяжести причиненного вреда здоровью малолетней назначена судмедэкспертиза. "В рамках проверки будет дана соответствующая правовая оценка действиям всех участников конфликта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавила представитель ГСУ.

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