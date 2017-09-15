Защита осужденного за захват заложников в "Ситибанке" обжаловала приговор в ВС РФ

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Защита осужденного на 12 лет колонии предпринимателя Арама Петросяна, захватившего в прошлом году заложников в отделении "Ситибанка" в центре Москвы, обжаловала приговор в Верховном суде РФ. Об этом ТАСС сообщил в пятницу адвокат Станислав Мальцев.

"Только что мы подали в судебную коллегию по делам военнослужащих Верховного суда РФ апелляционную жалобу, в которой просим приговор Московского окружного военного суда от 7 сентября изменить, а нашего подзащитного Петросяна оправдать по статье "Террористический акт", - сказал защитник.

В жалобе защита просит учесть то, что Петросян при захвате отделения банка не имел умысла причинить вред жизни и здоровью граждан, а также имущественный ущерб и добровольно отпускал заложников. "Невиновность нашего доверителя в совершении террористического акта подтверждается допустимыми и достоверными доказательствами, которые согласуются между собой и в совокупности достаточны для изменения приговора Петросяну по статье захват заложников", - подчеркнул Мальцев.

Московский окружной военный суд 7 сентября признал Петросяна виновным по ч. 2 ст. 206 ("Захват заложников в отношении двух и более лиц с использованием предмета в качестве оружия") и по ч. 1 ст. 205 ("Террористический акт") УК РФ и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В срок отбытия суд зачел время, проведенное под стражей, то есть с 24 августа 2016 года. Суд также удовлетворил в полном объеме гражданский иск потерпевшего на 50 тыс. рублей.

Кроме того, суд назначил Петросяну ограничение свободы сроком на один год - после отбытия наказания он без разрешения специализированного государственного органа не сможет выезжать за пределы Московской области и менять место жительства. Арам Петросян частично признал вину. В частности, он признал себя виновным в захвате заложников, но просил оправдать его по статье о терроризме.

Вечером 24 августа 2016 года Петросян пришел в отделение "Ситибанка" на Большой Никитской улице в Москве, удерживал там четырех человек, угрожая взорвать предмет, похожий на взрывное устройство. Через несколько часов он отпустил всех заложников и вышел из здания. Взрывное устройство оказалось муляжом.