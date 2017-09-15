В суд поступило дело о вымогательстве в отношении криминального авторитета Шакро Молодого

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Громкое уголовное дело о вымогательстве в ресторане на Рочдельской улице в Москве, вылившееся в перестрелку, поступило в Никулинский суд. Среди фигурантов дела криминальный авторитет Захарий Калашов, более известный в определенных кругах как Шакро Молодой.
"Уголовное дело в отношении Калашова, Кочуйкова и еще 12 фигурантов, обвиняемых в вымогательстве, поступило в Никулинский суд", - сказала пресс-секретарь суда Алена Самоходкина.
Дата судебного заседания еще не назначена.