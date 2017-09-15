Подозреваемый в убийстве россиянин Саяхов задержан в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Гражданин России Руслан Саяхов, объявленный в международный розыск в связи с убийством, совершенным в РФ, задержан в пятницу индийскими полицейскими при выходе из консульского отдела российского посольства в Индии. Как сообщил ТАСС заведующий консульским отделом посольства РФ Михаил Воробьев, Саяхов теперь находится в руках индийской полиции.

"Саяхов, который пришел в консульский отдел посольства РФ, был опознан нашими сотрудниками, и они вызвали полицию. Этот гражданин, который находится в розыскных списках Интерпола, передан правоохранительным органам Индии, которые теперь должны взаимодействовать с российскими правоохранителями для его выдачи", - сказал Воробьев.

"В настоящее время Саяхов, по нашим данным, находится в полицейском участке в Нью-Дели, где с ним проводятся необходимые юридические процедуры. После этих процедур должно начаться взаимодействие с российскими правоохранительными органами по линии Интерпола", - добавил дипломат.

Житель Уфы Руслан Саяхов подозревается в убийстве своей знакомой, 24-летней Веры Фойкиной в октябре 2012 года, ее сожженное тело было обнаружено в ноябре того же года в Чишминском районе Башкирии. Подозрение падало на Саяхова, но задержать подозреваемого не удалось - он отправился в Индию, Саяхов был объявлен в международный розыск. Сообщалось что он улетел в Гоа, однако выяснилось что он находился в разных регионах Индии, в частности в Манали.