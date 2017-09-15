Суд назначил экспертизу фото по делу о детской порнографии главы карельского "Мемориала"

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Петрозаводский городской суд назначил повторную экспертизу фотографий по уголовному делу главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева, обвиняемого в изготовлении порнографии с участием приемной дочери, а также в педофилии и незаконном хранении частей огнестрельного оружия. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в аппарате суда.

Ранее адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев выразил недоверие заключению АНО "Центр социокультурных экспертиз" и заявил в суде ходатайство о проведении новой экспертизы фотографий.

"Суд назначил экспертизу, предметом которой являются фотографии. Это те фотографии, которые по первой экспертизе были признаны порнографическими", - сказала представитель аппарата судьи Марина Носова, которая рассматривает дело Дмитриева. По ее словам, экспертизу будет проводить экспертная независимая организация в Санкт-Петербурге. Ануфриев подтвердил ТАСС, что суд удовлетворил ходатайство.

61-летнему Дмитриеву предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ ("Совершение развратных действий в отношении лица, заведомо не достигшего 12-летнего возраста", "Фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенная в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста" и "Незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия").

По версии следствия, с 2008 года по 2015 год обвиняемый неоднократно фотографировал обнаженную малолетнюю приемную дочь, с которой проживал совместно, для изготовления порнографических материалов. Кроме того, Дмитриев незаконно хранил дома основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, конструкция которого была самодельно изменена.

Ранее Ануфриев сообщил ТАСС, что его подзащитный не изготавливал порнографические материалы, а раз в месяц фотографировал девочку для наблюдения ее физического развития. Снимки хранил на своем компьютере, нигде их не публикуя. По его словам, когда девочка подросла, Дмитриев перестал ее снимать, в 2015 году он сделал пару фотографий, в 2016 году - ни одного снимка. Защитник добавил, что хранившаяся у Дмитриева часть ствола охотничьего ружья непригодна для стрельбы.

Дмитриев был арестован 15 декабря 2016 года и с тех пор находится под стражей. Тогда предъявленное обвинение он назвал "сюрреализмом" и вину не признал, так как никаких, по его словам, противозаконных действий в отношении ребенка не совершал. В защиту Дмитриева выступил Союз журналистов Карелии, который направил открытое письмо руководству силовых ведомств республики с просьбой "сделать процесс над правозащитником открытым настолько, насколько это возможно".

1 июня 2017 года городской суд Петрозаводска приступил к рассмотрению уголовного дела Дмитриева по существу в закрытом режиме.