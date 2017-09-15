СМИ: одна из станций лондонского метро закрыта из-за сообщений о человеке с ножом

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ТАСС, 15 сентября. Станция Acton Town лондонского метро была закрыта в пятницу из-за сообщений о вооруженном ножом человеке. Об этом сообщила газета Daily Star.
По ее данным, полиция остановила в переполненном в час пик вагоне поезда мужчину, у которого при себе был нож, и изъяла оружие.
Отмечается, что из-за инцидента произошла задержка в движении поездов. "Мы сожалеем, что поезда отправлялись с задержкой, но я думаю, большинство людей осознают, что такое не может быть проигнорировано", - приводит газета слова представителя полиции.
Инцидент произошел через несколько часов после взрыва в вагоне поезда на наземной станции Parsons Green. Полиция Лондона объявила инцидент терактом. В результате взрыва никто не погиб, но около 30 человек пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).