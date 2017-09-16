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Министр иностранных дел Чехии попал в ДТП

Происшествия
16 сентября, 1:54 UTC+3 ТАСС

Любомир Заоралек получил легкую травму головы

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 16 сентября. Автомобиль, в котором находился министр иностранных дел Чехии Лубомир Заоралек, попал в ДТП в пятницу. Как сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на МИД страны, в результате аварии министр получил легкую травму головы.

"Он [Заоралек] получил травму головы, но чувствует себя хорошо", - приводит агентство слова представителя министерства Ирены Валентовой, которая добавила, что глава МИД был доставлен в больницу и затем отпущен для амбулаторного лечения.

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Заоралек, Лубомир
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