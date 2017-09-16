Министр иностранных дел Чехии попал в ДТП

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ТАСС, 16 сентября. Автомобиль, в котором находился министр иностранных дел Чехии Лубомир Заоралек, попал в ДТП в пятницу. Как сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на МИД страны, в результате аварии министр получил легкую травму головы.
"Он [Заоралек] получил травму головы, но чувствует себя хорошо", - приводит агентство слова представителя министерства Ирены Валентовой, которая добавила, что глава МИД был доставлен в больницу и затем отпущен для амбулаторного лечения.