Министр иностранных дел Чехии попал в ДТП

ТАСС, 16 сентября. Автомобиль, в котором находился министр иностранных дел Чехии Лубомир Заоралек, попал в ДТП в пятницу. Как сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на МИД страны, в результате аварии министр получил легкую травму головы.

"Он [Заоралек] получил травму головы, но чувствует себя хорошо", - приводит агентство слова представителя министерства Ирены Валентовой, которая добавила, что глава МИД был доставлен в больницу и затем отпущен для амбулаторного лечения.