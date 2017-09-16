Тайфун "Талим" движется к Японии

ТОКИО, 16 сентября. /ТАСС/. Мощный тайфун "Талим", ставший уже 18-м в этом сезоне, находится в эти часы над Восточно-Китайским морем и медленно продвигается в сторону японского острова Кюсю. Как ожидается, он достигнет его к утру воскресенья, и синоптики призывают население срочно принимать меры предосторожности. Местные СМИ напоминают, что "Талим" может повторить траекторию движения так называемого яблочного тайфуна "Мирэй", унесшего в 1991 году жизни 62 человек по всей стране и уничтожившего урожай яблок в префектуре Аомори.

По данным Японского метеорологического агентства, на утро субботы "Талим" движется на северо-восток с небольшой скоростью. Скорость ветра поблизости от центральной части тайфуна, которая характеризуется низким давлением, составляет около 45 м/с, а порывов достигает 60 м/с. В радиусе 200 км фиксируется скорость ветра выше 25 м/с. При этом метеорологи оценивают тайфун как "чрезвычайно сильный".

В связи с приближением "Талима" метеорологи призывают население Японии, в первую очередь юго-западного острова Кюсю, которому предстоит первым принять на себя удар стихии, заранее подготовиться и принять меры предосторожности. Обычно в таких случаях рекомендуется убрать с балконов столики и цветочные горшки, надежно закрепить все, что может унести ветром, убрать с улицы велосипеды и так далее. Силы ветра при прохождении тайфуна достаточно, чтоб с легкостью перевернуть автомобиль.

Особую опасность представляют сильные дожди, которыми сопровождается прохождение тайфуна. Обильное выпадение осадков приводит к оползням и разливам рек. Жителям прибрежных районов предписано проявлять осторожность из-за высоких волн.

По прогнозу синоптиков, тайфун продолжит движение в северо-восточном направлении вплоть до 19 сентября, когда он минует самый северный остров страны Хоккайдо и может задеть Сахалин. Мощные ливни, во время которых выпадет до 100 до 500 мм осадков, в ближайшие дни ожидаются почти по всей стране - от Кюсю до столичного региона Канто и северо-восточного Тохоку.

В этой связи канал NHK отметил, что стихия может пройти по курсу, схожему с тайфуном "Мирэй" в сентябре 1991 года. В Японии тайфуны обычно называют по порядковому номеру, которые присваиваются им с начала сезона, однако 19-й тайфун того года известен в стране как "яблочный тайфун": его жертвами стали 62 человека, а ущерб экономике, в первую очередь яблоневым садам на северо-востоке, составил несколько миллиардов долларов.