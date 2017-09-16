СК возбудил дело по факту пропажи пятилетней девочки в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 16 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения пятилетней девочки в Калачевском районе Волгоградской области, сообщили в субботу в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

"Сообщение о пропаже ребенка поступило накануне вечером. По словам родителей, их дочь ушла гулять на детскую площадку, расположенную в 50 м от дома, и спустя непродолжительное время пропала. По факту безвестного исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по области, розыск девочки шел всю ночь. В поисковых мероприятиях были задействован личный состав районного отдела полиции. Также были сформированы поисковые группы, с помощью служебных собак обследованы прилегающие к месту пропажи ребенка заброшенные здания, чердаки, опрошены возможные свидетели. В настоящий момент к поисковым мероприятиям привлечены дополнительные силы полиции, Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации, казачества.

Ход следственных действий и розыскных мероприятий на месте курирует заместитель руководителя следственного управления СКР по Волгоградской области.