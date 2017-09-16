СК возбудил дело по факту пропажи пятилетней девочки в Волгоградской области

Власти Москвы опровергли наличие списка предприятий по переработке отходов по реновацииОбщество 16 сентября, 13:02
Sky: в связи с терактом в Лондоне задержан 18-летний молодой человекМеждународная панорама 16 сентября, 12:54
Сбербанк в 2018 году реализует более 150 проектов на основе искусственного интеллектаЭкономика и бизнес 16 сентября, 12:53
Путин признался, что больше всего ценит в людях надежностьПолитика 16 сентября, 12:30
Колобков: выступлением сборной России на ЧЕ по баскетболу можно гордитьсяСпорт 16 сентября, 12:26
Украина в 2018 году рассчитывает на $2 млрд внешних заимствованийЭкономика и бизнес 16 сентября, 12:24
Колобков: такие выдающиеся люди, как Тарпищев, достойны членства в МОКСпорт 16 сентября, 12:21
Колобков: Россия оказывает содействие комиссиям МОК в допинг-расследованияхСпорт 16 сентября, 12:13
Гимнастка Ильянкова сохраняет шансы поехать на чемпионат мира в МонреальСпорт 16 сентября, 12:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВОЛГОГРАД, 16 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения пятилетней девочки в Калачевском районе Волгоградской области, сообщили в субботу в пресс-службе следственного управления СКР по региону.
"Сообщение о пропаже ребенка поступило накануне вечером. По словам родителей, их дочь ушла гулять на детскую площадку, расположенную в 50 м от дома, и спустя непродолжительное время пропала. По факту безвестного исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего", - говорится в сообщении пресс-службы.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по области, розыск девочки шел всю ночь. В поисковых мероприятиях были задействован личный состав районного отдела полиции. Также были сформированы поисковые группы, с помощью служебных собак обследованы прилегающие к месту пропажи ребенка заброшенные здания, чердаки, опрошены возможные свидетели. В настоящий момент к поисковым мероприятиям привлечены дополнительные силы полиции, Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации, казачества.
Ход следственных действий и розыскных мероприятий на месте курирует заместитель руководителя следственного управления СКР по Волгоградской области.