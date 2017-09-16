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Президент МАКСа предупреждал погибшего в США пилота об опасности экстремального полета

Происшествия
16 сентября, 13:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС

Магомед Толбоев сообщил, что Эрик Шульц "летал хорошо" и был опытным пилотом

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Магомед Толбоев

Магомед Толбоев

© Михаил Климентьев/ТАСС

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Почетный президент международного авиасалона МАКС, летчик-испытатель Магомед Толбоев сообщил, что ранее разговаривал с погибшим в США пилотом Эриком Шульцем и предупреждал его о возможной опасности полета (при повторении фигур высшего пилотажа российских асов). Об этом Толбоев заявил субботу в интервью радиостанции "Говорит Москва" в связи ЧП в Неваде.

"Я с ним разговаривал, я месяц назад ему говорил: "Не надо делать то, что мы делаем". Я ему показывал мертвые петли, но говорил: "Не надо этого делать. Это только наш самолет, родной, мы знаем, что с ним делать. Сначала надо знать, на чем ты летишь. Казак на своей лошади только казак", - сказал он.

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В ВВС США не подтвердили, что в Неваде разбился истребитель производства РФ

Толбоев подчеркнул, что Шульц "летал хорошо" и был опытным пилотом. "Я просто предупреждал их: "Нельзя этого делать". Разница - один градус, ровно один градус. Надо отдать должное: американские летчики и английские - великолепные пилоты, мы их ценим и никогда плохо не говорим, как о профессионалах. Но есть некоторые тонкости очень глубокие, только мы, летчики-испытатели их знаем. Я ему говорил: "Погибнешь, нельзя делать то, что я делаю". Это грань", - добавил он.

Ранее представители базы Неллис в Неваде заявили, что 5 сентября примерно в 160 км к северо-западу от нее во время учений разбился самолет ВВС США, его модель не уточнялась. При этом погиб подполковник Эрик Шульц. Позже американское издание Aviation Week опубликовало материал, в котором говорилось, что Шульц во время маневров мог управлять самолетом иностранного производства. Пилот якобы служил в подразделении, специализирующемся на применении истребителей производства СССР и РФ, в том числе Су-27 и МиГ-29, с целью оценки их боевых качеств. ВВС США не подтвердили ТАСС, что в Неваде разбился истребитель производства РФ.

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