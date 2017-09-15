В ВВС США не подтвердили, что в Неваде разбился истребитель производства РФ

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Представитель подразделения ВВС США, размещенного на авиабазе Неллис в американском штате Невада, не подтверждает, что при авиакатастрофе рядом с этим объектом в начале сентября мог разбиться истребитель российского или советского производства. Об этом данный сотрудник пресс-службы сообщил ТАСС в пятницу.

На прошлой неделе представители базы Неллис заявили, что 5 сентября примерно в 160 км к северо-западу от нее во время учений разбился самолет ВВС США, его модель не уточнялась. При этом, погиб подполковник Эрик Шульц. Позже американское издание Aviation Week опубликовало материал, в котором говорилось, что Шульц во время маневров мог управлять самолетом иностранного производства. Пилот якобы служил в подразделении, специализирующемся на применении истребителей производства СССР и РФ, в том числе Су-27 и МиГ-29, с целью оценки их боевых качеств.

Издание отмечает, что самолет Су-27 недавно был замечен недалеко от того места, где произошла катастрофа. На вопрос ТАСС о том, может ли он подтвердить приведенные в публикации утверждения, представитель подразделения ВВС США, размещенного на авиабазе Неллис, по телефону ответил: "Нет, у нас такой информации нет". Он констатировал, что речь идет о данных, касающихся применения авиации, которые "являются засекреченными и не могут быть раскрыты".

В материале журнала говорится, что Шульц участвовал ранее в испытаниях американских самолетов F-35 в Калифорнии. Он считался чрезвычайно опытным пилотом и в общей сложности управлял различными летательными средствами в течение более двух тыс. часов.