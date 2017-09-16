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В Коми возбуждено уголовное дело по факту ДТП, где "Ока" въехала в остановку с детьми

Происшествия
16 сентября, 15:06 UTC+3 СЫКТЫВКАР СЫКТЫВКАР 16, сентября. /ТАСС

В ходе разбирательства установлено, что управлял автомобилем местный житель 1985 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи и грабеж

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СЫКТЫВКАР, 16 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Коми по факту ДТП, в котором пьяный водитель на "Оке" въехал в автобусную остановку с детьми. В результате аварии пострадали три девочки восьми, девяти и 12 лет, а также 26-летняя учительница. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 264 УК РФ, сообщили в субботу в Следственном управлении СК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ принято к производству уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК "Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", возбужденное органами полиции по факту ДТП в Сыктывкаре, в результате которого пострадали несовершеннолетние", - сказано в сообщении регионального следственного управления.

По данным следствия, 15 сентября в 17:30 мск на 9 км автодороги Сыктывкар - Троицко-Печорск водитель автомобиля "Ока", находящийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и въехал в остановку, где находились люди. В результате пострадали 26-летняя девушка и три девочки 2005, 2008 годов рождения. Они были госпитализированы с черепно-мозговыми травмами и переломами. От удара конструкция остановки развалилась на части.

По результатам судебно-медицинского обследования у 12-летней девочки диагностировано тяжкое повреждение. У остальных потерпевших травмы оценены как легкие и средней тяжести.

В ходе разбирательства установлено, что управлял автомобилем "Ока" местный житель 1985 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи и грабеж. Подозреваемый задержан, следователь ходатайствовал о заключении водителя под стражу.

Как сообщал ранее ТАСС, в "Оке" находились двое мужчин 39 и 32 лет, оба с признаками опьянения. Поначалу оба отрицали, что были за рулем и указывали друг на друга. При этом 39-летний в прошлом году был лишен прав на 36 месяцев за повторную пьяную езду, а 32-летний водительское удостоверение никогда не получал. В ходе расследования выяснилось, что машиной управлял водитель без прав.

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