Один человек пострадал в небольшом пожаре в академии имени Строганова в Москве

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Небольшое возгорание произошло в здании Московской художественно-промышленной академии им. С. Г. Строганова, пострадал один человек. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"Загорание произошло на втором этаже на площади 0,5 кв. м", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате ЧП к медикам за помощью обратился один человек.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве ТАСС сообщили, что заявка о возгорании по адресу: Волоколамское шоссе, д. 9 стр. 1, поступила в 14:09 мск.
"В пятиэтажном кирпичном здании на втором этаже произошло возгорание электроплитки на площади 0,5 кв. м, оно было потушено подручными средствами", - сказал собеседник агентства.
Из здания вуза эвакуация не проводилась.