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Один человек пострадал в небольшом пожаре в академии имени Строганова в Москве

Происшествия
16 сентября, 15:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС

Возгорание произошло на втором этаже на площади 0,5 кв. м

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Небольшое возгорание произошло в здании Московской художественно-промышленной академии им. С. Г. Строганова, пострадал один человек. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Загорание произошло на втором этаже на площади 0,5 кв. м", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате ЧП к медикам за помощью обратился один человек.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве ТАСС сообщили, что заявка о возгорании по адресу: Волоколамское шоссе, д. 9 стр. 1, поступила в 14:09 мск.

"В пятиэтажном кирпичном здании на втором этаже произошло возгорание электроплитки на площади 0,5 кв. м, оно было потушено подручными средствами", - сказал собеседник агентства.

Из здания вуза эвакуация не проводилась.

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