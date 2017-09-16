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Праворадикалы штурмуют мэрию Одессы, требуя встречи с градоначальником

Происшествия
16 сентября, 19:53 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 16, сентября. /ТАСС

Поводом стала случившаяся минувшей ночью трагедия в детском лагере

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КИЕВ, 16 сентября. /ТАСС/. Группа представителей праворадикальных организаций под предлогом случившейся минувшей ночью трагедии в детском лагере в Одессе собрались на митинг возле здания мэрии против городского головы Геннадия Труханова. Об этом в субботу сообщило местное издание "Таймер".

Как отметили в СМИ, изначально под здание городской администрации также пришли родители детей, отдыхавших в лагере в момент начала пожара, однако вскоре они предпочли уйти. К присутствующим вышел представитель мэра Григорий Зубов, при этом собравшиеся облили его водой и заявили, что будут общаться только лично с Трухановым.

После националисты попытались силой прорваться в здание, входы в которое были оперативно перекрыты охраной муниципалитета. Кроме того они принесли к мэрии шины, разбили одно из стекол на входной двери.

В пятницу в 23:30 по местному времени (совпадает с московским) произошло возгорание в оздоровительно-спортивном лагере "Виктория" в Одессе. На тот момент в корпусе, где произошло возгорание, находилось 42 ребенка. Чтобы спастись от огня, дети выпрыгивали из окон. В результате три ребенка погибли, двое были госпитализированы.

По данному факту открыто уголовное дело. По подозрению в нарушении правил пожарной безопасности полиция задержала директора детского лагеря. Мэр Одессы подписал распоряжение об отстранении от должности главы Киевской районной администрации Владимира Сушкова, директора лагеря Петроса Саркисяна и его зама, который отвечал за пожарную безопасность заведения. При этом директор местного департамента образования Елена Буйневич сама подала в отставку.

В Одесской области объявлен траур.

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