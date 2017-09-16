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Источник: тысячу человек эвакуировали из ночного клуба в центре Москвы

Происшествия
16 сентября, 20:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС

Подробности инцидента уточняются

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Около 1 тыс. человек эвакуировано из ночного клуба Icon в центре Москвы из-за угрозы взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Вечером в субботу поступила информация об угрозе в здании по адресу: Болотная набережная, дом 9, где расположен ночной клуб", - сказал собеседник агентства.

По его словам, из здания вывели посетителей и персонал, ожидается прибытие кинологов.

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