Источник: тысячу человек эвакуировали из ночного клуба в центре Москвы

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Около 1 тыс. человек эвакуировано из ночного клуба Icon в центре Москвы из-за угрозы взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"Вечером в субботу поступила информация об угрозе в здании по адресу: Болотная набережная, дом 9, где расположен ночной клуб", - сказал собеседник агентства.
По его словам, из здания вывели посетителей и персонал, ожидается прибытие кинологов.