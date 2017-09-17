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В Томской области опрокинулась лодка с пятью пассажирами

Происшествия
17 сентября, 6:42 UTC+3 ТАСС

Три человека пропали без вести

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 17 сентября. Лодка с пятью пассажирами опрокинулась на реке в Томской области, двух из них спасли местные жители, еще трое считаются пропавшими без вести. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в ГУ МЧС по области.

"Происшествия произошло на реке Обь в Колпашевском районе. По предварительной информации, произошло опрокидывание лодки "Казанка". Местные жители помогли двум пассажирам, трое пропали, предположительно, они утонули", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, причины, которые привели к опрокидыванию судна, пока устанавливаются. Ведется поиск пропавших без вести как по реке, так и прибрежной территории.

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