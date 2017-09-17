СК проверяет данные СМИ об избиении подростков их сверстниками на спортплощадке в Москве

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МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Следователи проверяют информацию СМИ об избиении подростками их сверстников на спортивной площадке на юге Москвы. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
"По предварительным данным, из опубликованного видео следует, что несколько подростков, находясь на территории площадки, проявляют агрессию к своим сверстникам и наносят последним удары неустановленным предметом", - сообщила она.
Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. "Устанавливаются обстоятельства и условия, в которых подростки остались без надлежащего контроля со стороны взрослых", - добавила Иванова.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.