Торговый центр "Хорошо!" в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва

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МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Торговый центр "Хорошо!" эвакуирован после сообщения об угрозе взрыва, сообщил ТАСС в воскресенье источник в правоохранительных органах.
"Поступило сообщение об угрозе взрыва в торговом центре "Хорошо!" по адресу: Хорошевское шоссе, дом 27. Посетители торгового центра эвакуированы", - сказал собеседник агентства.
На место следуют кинологи для проверки здания.
Волна ложных сообщений о минировании зданий, в основном школ, вокзалов, аэропортов и торговых центров, началась в российских городах с 11 сентября. Так, 13 сентября такие звонки поступили на 100 объектах только в Москве. Правоохранительные органы установили, что это спланированная акция, устроенная группой лиц, сообщили источники ТАСС.