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В Японии из-за тайфуна "Талим" один человек погиб, 35 пострадали

Происшествия
18 сентября, 3:27 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 18, сентября. /ТАСС

Еще трое числятся пропавшими без вести

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ТОКИО, 18 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб, еще 35 пострадали в Японии в результате удара тайфуна "Талим", который обрушился в воскресенье на западные и юго-западные префектуры страны. Как сообщил в понедельник телеканал NHK, еще трое числятся пропавшими без вести.

Наиболее сильному воздействию стихии подверглись острова Кюсю и Сикоку, где в ряде районов произошел сход оползней, а из-за обильных осадков, количество которых в течения суток достигло 300-500 мм, десятки домов оказались временно подтоплены.

Тайфун также привел к нарушению транспортного сообщения. Местные авиаперевозчики в понедельник отменили 262 внутренних рейса. Движение скоростных экспрессов "синкансэн", по данным железнодорожной компании JR, осуществляется по расписанию.

Сейчас "Талим" находится в Японском море и продвигается в направлении северного японского острова Хоккайдо. Синоптики отмечают, что скорость ветра в районе прохождения тайфуна составляет 30 м/с, а скорость порывов может достигать 40 м/с. В связи с этим власти Хоккайдо предупредили жителей нескольких небольших поселков на восточном побережье о возможной эвакуации в течение дня.

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