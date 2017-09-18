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Суд в Ростове приговорил к длительным срокам фигурантов дела о подготовке теракта в ТЦ

Происшествия
18 сентября, 10:58 дата обновления: 18 сентября, 11:53 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ 18, сентября. /ТАСС

По материалам дела, Татьяна Карпенко и Наталья Гришина убедили другую девушку стать смертницей и совершить теракт, а также изготовили и хранили самодельное взрывное устройство

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сентября. /ТАСС/. Северо-Кавказский окружной военный суд признал в понедельник Татьяну Карпенко и Наталью Гришину виновными в подготовке теракта в торгово-развлекательном центре Ростова-на-Дону, приговорив их к длительным срокам лишения свободы, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Карпенко осуждена к 14 годам и 6 месяцам лишения свободы, Гришина - к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, говорится в решении суда.

Карпенко признана виновной в приготовлении к теракту, а также склонению лица к совершению теракта и незаконном приобретении взрывчатых веществ. Гришина, помимо лишения свободы, осуждена также на 1 год ограничения свободы за незаконное хранение взрывчатых веществ и подготовку к террористическому акту.

Суд счел убедительными представленные стороной обвинения доказательства того, что обвиняемые с октября 2015 до февраля 2016 года готовились совершить теракт в людном месте в Ростове-на-Дону.

По материалам уголовного дела, для этого они убедили другую девушку, Викторию Семенову, стать смертницей и совершить теракт в одном из торгово-развлекательных центров Ростова-на-Дону, изготовили и хранили самодельное взрывное устройство.

Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Карпенко и Гришина являются сторонниками исламистских радикальных движений и разделяют взгляды международных террористических организаций, в том числе "Имарат Кавказ" и "Исламское государство" (ИГ), деятельность которых запрещена на территории России.

Девушки планировали совершить теракт под видом религиозного самоубийства.

"Для этого они нашли орудия совершения преступления - взрывчатые вещества и взрывные устройства, кнопку электрического звонка для замыкания электрической сети, саморезы в качестве поражающих элементов, которые для скрытого ношения поместили в камуфлированный жилет - разгрузку", - добавила Петренко.

Благодаря своевременным действиям сотрудников правоохранительных органов преступление было предотвращено.

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