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Суд приговорил к 3,5 года механика лифта в ЖК "Алые паруса", где погибла женщина

Происшествия
18 сентября, 14:35 UTC+3

Сотрудник компании "ЛифтГарант" Алексей Белоусов отрицает свою вину

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Хорошевский суд Москвы в понедельник признал виновным и приговорил к 3,5 года колонии сотрудника компании "ЛифтГарант" Алексея Белоусова, выполнявшего работы по техническому обслуживанию лифта в ЖК "Алые паруса", где погибла женщина, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Суд постановил признать Белоусова виновным по пункту "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека") и назначить ему наказание в виде 3 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. В срок наказания зачесть время, проведенное подсудимым под стражей с момента задержания, то есть с 15 января 2016 года", - огласила судья, добавив, что гражданские иски оставлены для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Как ожидается, защита осужденного обжалует приговор.

Перед оглашением приговора подсудимый еще раз заявил, что не признает вину. "Господа, я не признаю себя виновным", - сказал Белоусов.

Ранее в ходе прений сторон гособвинение попросило приговорить Белоусова к 4 годам колонии общего режима, представитель потерпевшей стороны заявил гражданские иски на общую сумму 3 млн рублей. Подсудимый и его защита с заявленными исками не согласились.

В чем обвинялся

Алексей Белоусов обвинялся в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека. Установлено, что в результате оказания Белоусовым услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, выраженного в некачественном аварийно-техническом обслуживании лифтов в ЖК "Алые Паруса", 14 января 2016 года произошло обрушение конструкций лифта. В результате погибла 36-летняя женщина. По информации СМИ, в результате падения кабины лифта с седьмого этажа в жилом комплексе на Авиационной улице на северо-западе Москвы погибла Ирина Володина - дочь известного телеведущего Евгения Кочергина, которая собиралась на прогулку с двумя детьми.

По данным СК, в ходе расследования были проведены шесть комплексных судебных криминалистических экспертиз, а также судебно-медицинская экспертиза, выводы которых позволили установить причинно-следственную связь между действиями обвиняемого и произошедшей аварией. По данным следователей, электромехаником не выполнялись нормативы обслуживания, ремонта и безопасной эксплуатации лифта. 

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