Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.09:
$ 57.62
€ 68.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Синоптики прогнозируют резкое усиление урагана "Мария" в Атлантике в ближайшие 48 часов

Происшествия
18 сентября, 17:50 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 18, сентября. /ТАСС

В настоящее время скорость ветра в эпицентре урагана достигает 175 км/ч

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Ураган "Мария", эпицентр которого находится в 135 км от острова Мартиника, в ближайшие двое суток может резко усилиться. С таким прогнозом выступил в понедельник Национальный центр по наблюдению за ураганами.

Смотрите также

Тропический шторм "Мария" в Атлантике усилился до урагана

В Атлантическом океане сформировался тропический шторм "Мария"

"Мария" уже усилилась до второй категории по пятибалльной шкале Саффира - Симпсона. Скорость ветра в эпицентре достигает 175 км/ч или 48,6 м/с. Эпицентр урагана перемещается в северо-западном направлении со скоростью 19 км/ч и в ночь на вторник пройдет над Подветренными островами.

В связи с приближением урагана тревога объявлена на острове Сент-Люсия, на Гваделупе и Мартинике объявлено штормовое предупреждение.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Тайфуны и ураганы
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Космические пророчества Циолковского
Фото
6
Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы
11
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Хейли: декларацию о реформе ООН подписали 128 стран
2
Ракета комплекса "Искандер-М" запущена на максимальную дальность на учениях "Запад-2017"
3
Пенсии с 1 января 2018 года будут проиндексированы на 3,7%
4
Россияне в 2018 году получат 28 дней отдыха за счет праздников
5
В Одессе двое активистов "антимайдана" арестованы по новому обвинению
6
Делегация России на сессии ООН: комиссия по Сирии намеренно вводит мир в заблуждение
7
Хакеры атаковали программу CCleaner
Темы дня
Новости партнеров
Реклама