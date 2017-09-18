Синоптики прогнозируют резкое усиление урагана "Мария" в Атлантике в ближайшие 48 часов

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НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Ураган "Мария", эпицентр которого находится в 135 км от острова Мартиника, в ближайшие двое суток может резко усилиться. С таким прогнозом выступил в понедельник Национальный центр по наблюдению за ураганами.
"Мария" уже усилилась до второй категории по пятибалльной шкале Саффира - Симпсона. Скорость ветра в эпицентре достигает 175 км/ч или 48,6 м/с. Эпицентр урагана перемещается в северо-западном направлении со скоростью 19 км/ч и в ночь на вторник пройдет над Подветренными островами.
В связи с приближением урагана тревога объявлена на острове Сент-Люсия, на Гваделупе и Мартинике объявлено штормовое предупреждение.