Синоптики прогнозируют резкое усиление урагана "Мария" в Атлантике в ближайшие 48 часов

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Ураган "Мария", эпицентр которого находится в 135 км от острова Мартиника, в ближайшие двое суток может резко усилиться. С таким прогнозом выступил в понедельник Национальный центр по наблюдению за ураганами.

"Мария" уже усилилась до второй категории по пятибалльной шкале Саффира - Симпсона. Скорость ветра в эпицентре достигает 175 км/ч или 48,6 м/с. Эпицентр урагана перемещается в северо-западном направлении со скоростью 19 км/ч и в ночь на вторник пройдет над Подветренными островами.

В связи с приближением урагана тревога объявлена на острове Сент-Люсия, на Гваделупе и Мартинике объявлено штормовое предупреждение.