СМИ: в центре Луганска взорван памятник десантникам

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ЛУГАНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Сильный взрыв произошел в понедельник в центре Луганска.
Об этом сообщило агентство Луганскинформцентр.
"По предварительной информации, был подорван памятник десантникам, расположенный у Украинского академического музыкально-драматического театра на Оборонной, горит установленная на пьедестале у театра боевая машина десанта", - говорится в сообщении.
Обстоятельства происшествия и информация о возможных пострадавших и погибших уточняется.