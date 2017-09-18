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СМИ: в центре Луганска взорван памятник десантникам

Происшествия
18 сентября, 20:26 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 18, сентября. /ТАСС

Обстоятельства происшествия выясняются

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ЛУГАНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Сильный взрыв произошел в понедельник в центре Луганска.

Об этом сообщило агентство Луганскинформцентр.

"По предварительной информации, был подорван памятник десантникам, расположенный у Украинского академического музыкально-драматического театра на Оборонной, горит установленная на пьедестале у театра боевая машина десанта", - говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия и информация о возможных пострадавших и погибших уточняется.

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