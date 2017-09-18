СМИ: в центре Луганска взорван памятник десантникам

ЛУГАНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Сильный взрыв произошел в понедельник в центре Луганска.

Об этом сообщило агентство Луганскинформцентр.

"По предварительной информации, был подорван памятник десантникам, расположенный у Украинского академического музыкально-драматического театра на Оборонной, горит установленная на пьедестале у театра боевая машина десанта", - говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия и информация о возможных пострадавших и погибших уточняется.