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Нарушенное из-за циклона энергоснабжение поселков под Калининградом восстановлено

Происшествия
18 сентября, 20:42 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 18, сентября. /ТАСС

Регион оказался под влиянием циклона "Томас"

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КАЛИНИНГРАД, 18 сентября. /ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжение населенных пунктов Зеленоградского городского округа Калининградской области, обесточенных в понедельник из-за циклона. Об этом сообщила пресс-служба компании "Янтарьэнерго".

"В 18:30 (19:30 мск) завершены аварийно-восстановительные работы в сетях Зеленоградского городского округа", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за проливных дождей и шквалистого ветра 18 сентября в Зеленоградском городском округе были обесточены пять населенных пунктов. Был также отмечен сбой в электроснабжении нескольких поселков Светловского городского округа и домов на ряде улиц Калининграда. "На данный момент обесточенных потребителей в сетях "Янтарьэнерго" нет", - сообщила пресс-служба энергокомпании.

Калининградская область в понедельник оказалась под влиянием циклона "Томас", смещающегося на север. Из-за сильных дождей и ветра до 25 м/с было объявлено штормовое предупреждение. По данным регионального управления МЧС, шквалистым ветром в области повалены 34 дерева, повреждены несколько легковых автомобилей. От жителей поступило более 50 сообщений об упавших деревьях и подтопленных улицах и дворах. Сообщений о пострадавших из-за стихии нет.

Из-за сильного бокового ветра на взлетно-посадочной полосе аэропорта Храброво было задержано прибытие в Калининград шести рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга. К настоящему времени все они прибыли и вылетают в обратном направлении. Остальные полеты выполняются по расписанию, сообщили ТАСС в дирекции авиаузла.

По данным МЧС, штормовое предупреждение в области отменено.

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