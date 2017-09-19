Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.09:
$ 57.62
€ 68.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Задержаны участники банды, причастной к серии разбойных нападений и грабежей в Подмосковье

Происшествия
19 сентября, 10:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

В ходе обысков по местам жительства у подозреваемых изъяли пистолеты без серийных номеров с патронами и гладкоствольное ружье

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Сотрудники МВД России задержали участников банды, причастной к серии разбойных нападений, грабежей и краж. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками Главного управления уголовного розыска совместно с оперативниками уголовного розыска по Ивановской области, Ленинскому, Рузскому, Истринскому районам Московской области при силовой поддержке бойцов СОБР "Рысь" Росгвардии задержаны участники этнической группы по подозрению в совершении разбойных нападений, грабежей и краж", - сказала она.

В июне в Видном злоумышленники, проникнув на территорию загородного дома, угрожая оружием, похитили дорогостоящий автомобиль, а также около 5 млн рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой" (ч. 4 ст. 162 УК РФ).

В ходе оперативных мероприятий были задержаны трое подозреваемых - уроженцы Средней Азии в возрасте 28 лет и 31 года. В ходе обысков по местам их жительства были обнаружены и изъяты пистолеты без серийных номеров с патронами, гладкоствольное ружье калибром 12 мм, два ноутбука, большое количество сим-карт и телефонов, а также личные вещи, предположительно, похищенные у потерпевших.

Задержанные по решению суда заключены под стражу. Оперативники проводят ряд следственных действий, направленных на выявление соучастников и дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
6
Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы
11
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Обвиняемого в убийстве спортсмена в Хабаровске отправят в СИЗО
2
Источник: легкоатлет Николай Иванов погиб в Москве от ножевого ранения
3
МВД сообщило о ликвидации крупнейшего интернет-магазина наркотиков
4
НИИ Склифосовского: Николай Караченцов находится в состоянии средней тяжести
5
На найденной в Москве средневековой чаше обнаружили стихи персидского поэта Ширази
6
Ураган "Мария" усилился до максимальной категории
7
На росгвардейцев, допустивших гибель пауэрлифтера в Хабаровске, завели дело о халатности
Темы дня
Новости партнеров
Реклама