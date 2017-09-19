Задержаны участники банды, причастной к серии разбойных нападений и грабежей в Подмосковье

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Сотрудники МВД России задержали участников банды, причастной к серии разбойных нападений, грабежей и краж. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сотрудниками Главного управления уголовного розыска совместно с оперативниками уголовного розыска по Ивановской области, Ленинскому, Рузскому, Истринскому районам Московской области при силовой поддержке бойцов СОБР "Рысь" Росгвардии задержаны участники этнической группы по подозрению в совершении разбойных нападений, грабежей и краж", - сказала она.
В июне в Видном злоумышленники, проникнув на территорию загородного дома, угрожая оружием, похитили дорогостоящий автомобиль, а также около 5 млн рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой" (ч. 4 ст. 162 УК РФ).
В ходе оперативных мероприятий были задержаны трое подозреваемых - уроженцы Средней Азии в возрасте 28 лет и 31 года. В ходе обысков по местам их жительства были обнаружены и изъяты пистолеты без серийных номеров с патронами, гладкоствольное ружье калибром 12 мм, два ноутбука, большое количество сим-карт и телефонов, а также личные вещи, предположительно, похищенные у потерпевших.
Задержанные по решению суда заключены под стражу. Оперативники проводят ряд следственных действий, направленных на выявление соучастников и дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.