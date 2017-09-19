Суд изменил на домашний арест меру пресечения бывшему вице-губернатору Приморья Ежову

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ВЛАДИВОСТОК, 19 сентября. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Владивостока во вторник изменил меру пресечения в отношении бывшего вице-губернатора Приморского края Олега Ежова с содержания под стражей на домашний арест. Об этом ТАСС сообщил представитель инстанции.
"19 сентября суд принял решение об изменении меры пресечения в отношении Ежова на домашний арест. Ранее он находился под стражей. Под домашним арестом Ежов останется до конца декабря",- сказал представитель суда.
Дело Ежова рассматривается с июля. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия").
По версии следствия, в марте 2013 года между департаментом градостроительства Владивостока и коммерческой организацией был заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ по возведению пожарного депо в Красноармейском районе. Работы по госконтракту в полном объеме выполнены не были.
Однако с марта по декабрь 2013 года Ежов, достоверно зная, что генподрядчик не в полном объеме выполнил работы, подписал акты о приемке выполненных работ и дал указание произвести оплату на сумму свыше 24,5 млн рублей, что повлекло причинение ущерба бюджету Приморского края на эту сумму.
Ежов занимал должность вице-губернатора Приморья с июня 2014 года, до этого возглавлял краевой департамент градостроительства.
30 апреля 2016 года Ежов, курировавший в администрации края вопросы градостроительства, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства, добровольно подал в отставку. Через несколько дней в отношении Ежова было возбуждено дело и он был заключен под стражу.