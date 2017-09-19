Следствие изберет меру пресечения подозреваемому в убийстве спортсмена-ходока в Москве

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Следствие в ближайшее время изберет меру пресечения подозреваемому в убийстве в Москве спортсмена-ходока - 23-летнего Николая Иванова. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"По подозрению в совершении указанного преступления задержан 25-летний житель столицы. В скором времени ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - сказала Иванова.

По ее словам, задержанный дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, конфликт между двумя группами молодых людей произошел в ночь на 15 сентября около магазина "Пятерочка" на улице Генерала Кузнецова. В результате Иванов получил ножевое ранение, после чего был госпитализирован и спустя час скончался в больнице. "Подозреваемый признал вину и заявил на допросе, что оборонялся", - добавил собеседник агентства.

Источник пояснил ТАСС, что конфликт произошел между компанией из шести молодых людей и Ивановым, который шел с двумя девушками. Причина конфликта устанавливается.

Ранее личный тренер спортсмена Татьяна Фролова сообщила ТАСС, что Иванов пытался вступиться за девушек, к которым приставал хулиган, и получил в ответ смертельный удар.