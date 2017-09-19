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Вандалы осквернили кладбище советских солдат в Варшаве

Происшествия
19 сентября, 15:12 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина

Полиция в рамках расследования инцидента организовала мероприятия по поиску злоумышленников

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ВАРШАВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Неизвестные вандалы осквернили военное мемориальное кладбище советских солдат в польской столице. Как сообщил во вторник корреспонденту ТАСС пресс-секретарь полиции варшавского района Мокотув Роберт Шумята, ведется расследование этого инцидента.

По имеющимся данным, на разных элементах мемориального комплекса красной и золотой краской нанесены надписи "Смерть врагам народа", "Предатели", "Вон из нашей страны" и другие оскорбительные выражения.

По словам представителя полиции, инцидент произошел в ночь на понедельник. "Неизвестный или неизвестные разрисовали памятники красной краской. Полицейские осмотрели на месте оскверненные памятники и надгробия, и сейчас осуществляются мероприятия по поиску тех, кто это сделал", - отметил Шумята. "Мы будем использовать записи камер видеонаблюдения, если найдутся такие, которые охватывают как территорию кладбища, так и пути подхода к этому объекту", - добавил он.

Он также отметил, что "надписи уже должны быть устранены или устраняются". "Мы получили информацию о том, что город нанял фирму для этой работы", - указал он.

Тем временем, по данным руководителя представительства Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Польше Алексея Фомичева, осматривавшего кладбище во вторник утром, никакие работы по очистке кладбища пока не проводились. "Написано письмо в министерство культуры Польши с выражением протеста о недопустимости подобных случаев и просьбой скорейшего устранения повреждений. Надеемся, что вскоре они будут ликвидированы", - сказал он.

Военное мемориальное кладбище советских солдат на улице Жвирки и Вигуры в польской столице было заложено в 1950 году. Здесь на площади 19,2 гектара захоронены 22 тысячи советских солдат, погибших при освобождении Польши от фашистских захватчиков. Главная аллея ведет к гранитному обелиску высотой 15 метров, к подножию которого в дни государственных и религиозных праздников (как польских, так и российских) гости из разных стран, и местные жители приносят цветы, зажигают свечи. На мемориальной доске надпись на двух языках: "Вечная слава воинам Советской армии, погибшим за освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков с 1944 по 1945 год".

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