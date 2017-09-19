Основатель "Смотра.ру" опроверг все обвинения в суде

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Основатель автомобильного сообщества "Смотра.ру" Эрик Китуашвили, обвиняемый в мошенничестве со страховкой в особо крупном размере, категорически опроверг все обвинения. Об этом он сообщил в Дорогомиловском суде Москвы, где во вторник началось рассмотрение по существу уголовного дела.

"Люди, которые меня и Анну (гражданская жена Каганская - прим. ТАСС) посадили, дают сейчас показания в другом суде, что из них эти выбивали обвинительные показания. У нас (с Каганской) есть стопроцентное алиби и свою невиновность мы готовы доказать в этом суде", - сказал он.

"Исходя из содержания обвинения, меня нужно в психушку отправить, мотивов нет в инкриминируемых мне преступлениях. В деле нет ни одного доказательства. Не может человек затратить 10 млн рублей и заработать 2 млн, и поделить их на шестерых. В совершении пяти преступлениях вменяемых мне полностью не признаю", - добавил Китуашвили.

"Обвинение мне не понятно и я с ним не согласна, преступления я не совершала, вину не признаю", - отметила Каганская. "Китуашвили и Каганская обвиняются в мошеннических действиях в сфере страхования путем обмана и в отмывании денежных средств. В 2008 году он (Китуашвили) создал устойчивую преступную группу, в которой являлся лидером, следуя по преступному плану и раздавая соответствующие указания членам группировки, совершил преступления с транспортными средствами", - говорится в обвинительном заключении, оглашенном прокурором в суде. Ранее адвокат обвиняемого Михаил Ромашов сообщил ТАСС, что дело Китуашвили объединено с делом его гражданской жены и рассматривается одним судом.

Уголовное дело составляет порядка 14 томов. По версии следствия, Китуашвили в составе организованной группы инсценировал хищение четырех машин. Затем, предоставив в страховую компанию заведомо ложные документы о наступлении страховых случаев, он и его соучастники получили на банковские счета деньги за якобы похищенные застрахованные автомобили. Общий ущерб, причиненный страховой компании, по данным следствия, превысил 8 млн рублей.

Следствие считает соучастницей Китуашвили его гражданскую жену. По данным столичного главка МВД, в ходе расследования выяснилось, что полученные деньги переводились с банковских счетов Китуашвили на расчетный счет подконтрольной ему организации для дальнейшего использования в финансово-хозяйственной деятельности. Китуашвили и Каганская содержатся под стражей.