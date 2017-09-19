МАСТ-Банк просит взыскать с бывшего руководителя Чеметова 5,6 млрд руб. по делу о растрате

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. МАСТ-Банк, как потерпевшая сторона по делу о растрате в отношении бывшего исполняющего обязанности председателя правления банка Александра Чеметова, просит взыскать с него 5,6 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из Преображенского суда Москвы, где началось рассмотрение уголовного дела.

Дело слушается в особом порядке, без допроса свидетелей и исследования доказательств.

"Мы хотим уточнить исковые требования, просим взыскать 5 млрд 626 млн рублей", - сказал представитель МАСТ-Банка Александр Полосин.

По версии следствия, с декабря 2013 года по апрель 2015 года Чеметов в составе организованной группы, состоящей из руководителей и других сотрудников банка, присвоил более 5,6 млрд рублей, принадлежащих этой кредитной организации. При этом он знал о возможном отзыве лицензии на осуществление банковской деятельности.

В пресс-службе Генпрокуратуры РФ ранее отмечали, что хищение было совершено путем выдачи подконтрольным юридическим лицам заведомо невозвратных, не обеспеченных залоговым имуществом кредитов. Деньги перечислялись на счета подконтрольных соучастникам организаций под видом оплаты фиктивных сделок.

Как поясняла официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, документальное оформление выдачи кредитов с целью придания видимости законности производимых сделок формально носило законный характер, однако фактически указанные документы содержали недостоверные сведения. По словам Петренко, все действия участников преступления были направлены на хищение путем растраты денежных средств банка в особо крупном размере.