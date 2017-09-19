Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 58.1
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МАСТ-Банк просит взыскать с бывшего руководителя Чеметова 5,6 млрд руб. по делу о растрате

Происшествия
19 сентября, 17:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

Дело слушается в особом порядке, без допроса свидетелей и исследования доказательств

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. МАСТ-Банк, как потерпевшая сторона по делу о растрате в отношении бывшего исполняющего обязанности председателя правления банка Александра Чеметова, просит взыскать с него 5,6 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из Преображенского суда Москвы, где началось рассмотрение уголовного дела.

Дело слушается в особом порядке, без допроса свидетелей и исследования доказательств.

"Мы хотим уточнить исковые требования, просим взыскать 5 млрд 626 млн рублей", - сказал представитель МАСТ-Банка Александр Полосин.

По версии следствия, с декабря 2013 года по апрель 2015 года Чеметов в составе организованной группы, состоящей из руководителей и других сотрудников банка, присвоил более 5,6 млрд рублей, принадлежащих этой кредитной организации. При этом он знал о возможном отзыве лицензии на осуществление банковской деятельности.

В пресс-службе Генпрокуратуры РФ ранее отмечали, что хищение было совершено путем выдачи подконтрольным юридическим лицам заведомо невозвратных, не обеспеченных залоговым имуществом кредитов. Деньги перечислялись на счета подконтрольных соучастникам организаций под видом оплаты фиктивных сделок.

Как поясняла официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, документальное оформление выдачи кредитов с целью придания видимости законности производимых сделок формально носило законный характер, однако фактически указанные документы содержали недостоверные сведения. По словам Петренко, все действия участников преступления были направлены на хищение путем растраты денежных средств банка в особо крупном размере.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
6
Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы
11
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп: США будут вынуждены "полностью уничтожить" КНДР в случае угрозы
2
ЕСПЧ не будет пересматривать свое решение по делу о теракте в Беслане
3
Россия привлекла внимание ООН к нарушениям прав человека в США, ЕС и на Украине
4
СМИ: Меланья Трамп дала Хорватии сутки на то, чтобы убрать из Загреба билборды с ее фото
5
Ространснадзор подал в суд на омского водителя, который бесплатно возит односельчан
6
Трамп: мировое сообщество должно отвергнуть угрозы суверенитету, в том числе на Украине
7
Ущерб от взлома банкомата Альфа-банка в Москве составил 40 млн рублей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама