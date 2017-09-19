Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 58.1
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Водитель, устроивший гонки на Кутузовском проспекте в Москве, арестован на семь суток

Происшествия
19 сентября, 19:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

При проверке документов сотрудниками ДПС оказалось, что молодой человек был лишен права управления автомобилем

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Суд назначил водителю Toyota Camry, устроившему гонки на Кутузовском проспекте в Москве, штраф и административный арест на семь суток. Как сообщил врио начальника пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов, автомобиль был задержан вечером в понедельник на Люблинской улице.

Ранее в соцсетях было размещено видео с водителем Toyota, который на Кутузовском проспекте обгоняет машины, затем едет по разделительным полосам, после чего разворачивается через две сплошные линии и снова обгоняет автомобили, двигаясь в обратном направлении.

По словам Титова, автомобилем управлял 25-летний житель Саратовской области. "При проверке документов водитель предъявил инспекторам ДПС водительское удостоверение, которое, как впоследствии установлено, принадлежало другому лицу, а сам молодой человек ранее был лишен права управления транспортными средствами", - сообщил он.

При осмотре иномарки также было установлено, что тонировка стекол не соответствует требованиям. "В своем объяснении водитель признал, что 19 мая он действительно двигался по Кутузовскому проспекту с нарушением Правил дорожного движения и предъявил видеозапись на мобильном телефоне, датированную указанной датой, которую он ранее выложил в социальной сети", - добавил Титов. В отношении водителя были составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ ("Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств"), ч. 5 ст. 12.15 КоАП РФ ("Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона"), ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ ("Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков") и ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами").

За нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона водителю назначен штраф, а за управление автомобилем без прав - административный арест на 7 суток. Дела по остальным административным правонарушениям суд рассмотрит 5 октября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
6
Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы
11
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"АвтоВАЗ" раскрыл цены на универсал Lada Vesta SW
2
Калашников призвал Запад вернуть Косово Сербии в ответ на заявление Трампа о суверенитете
3
Путин внес в Думу проект о наказании для глав компаний за злоупотребления в рамках ГОЗ
4
Трамп: США будут вынуждены "полностью уничтожить" КНДР в случае угрозы
5
Людей эвакуируют с девяти объектов в Белгороде после сообщений о минировании
6
Россия привлекла внимание ООН к нарушениям прав человека в США, ЕС и на Украине
7
Командующий ВДВ РФ попал в ДТП в Мурманской области
Темы дня
Новости партнеров
Реклама