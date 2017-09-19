Водитель, устроивший гонки на Кутузовском проспекте в Москве, арестован на семь суток

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Суд назначил водителю Toyota Camry, устроившему гонки на Кутузовском проспекте в Москве, штраф и административный арест на семь суток. Как сообщил врио начальника пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов, автомобиль был задержан вечером в понедельник на Люблинской улице.

Ранее в соцсетях было размещено видео с водителем Toyota, который на Кутузовском проспекте обгоняет машины, затем едет по разделительным полосам, после чего разворачивается через две сплошные линии и снова обгоняет автомобили, двигаясь в обратном направлении.

По словам Титова, автомобилем управлял 25-летний житель Саратовской области. "При проверке документов водитель предъявил инспекторам ДПС водительское удостоверение, которое, как впоследствии установлено, принадлежало другому лицу, а сам молодой человек ранее был лишен права управления транспортными средствами", - сообщил он.

При осмотре иномарки также было установлено, что тонировка стекол не соответствует требованиям. "В своем объяснении водитель признал, что 19 мая он действительно двигался по Кутузовскому проспекту с нарушением Правил дорожного движения и предъявил видеозапись на мобильном телефоне, датированную указанной датой, которую он ранее выложил в социальной сети", - добавил Титов. В отношении водителя были составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ ("Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств"), ч. 5 ст. 12.15 КоАП РФ ("Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона"), ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ ("Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков") и ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами").

За нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона водителю назначен штраф, а за управление автомобилем без прав - административный арест на 7 суток. Дела по остальным административным правонарушениям суд рассмотрит 5 октября.