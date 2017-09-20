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Адвокат: глава московского штаба Навального не организовывал нападение на себя

Происшествия
20 сентября, 14:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Ранее задержанный рассказал, что за инсценировку нападения пострадавший предлагал ему 150 тыс. рублей, а в качестве задатка передал 10 тыс. рублей

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Глава московского штаба Алексея Навального Николай Ляскин опроверг показания мужчины, напавшего на него в центре Москвы вечером 15 сентября, о проплаченном и спланированном нападении. Об этом ТАСС сообщил в среду адвокат Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов.

"Ляскина ударили трубой по голове и нанесли ему серьезную травму. Говорить, что это проплаченное и спланированное нападение абсолютно абсурдно", - отметил юрист. "Он собирается в отдел полиции к 17:00 мск, где будет проведено опознание", - добавил он.

Ранее врио начальника пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил ТАСС, что задержанный за нападение на активиста дал показания, что познакомился с пострадавшим в штабе и общался с ним в течение часа. "О данной организации и возможности заработать в качестве ее волонтера подозреваемый узнал посредством интернет-ресурсов, после чего прибыл в Москву. В ходе разговора мужчина рассказал пострадавшему о желании заработать, на что последний предложил ему инсценировать за вознаграждение нападение на двух человек, одним из которых был сам пострадавший", - сказал Титов.

Как следует из показаний задержанного, за инсценировку нападения пострадавший предлагал ему 150 тыс. рублей, а в качестве задатка передал 10 тыс. рублей.

Ранее ТАСС сообщал, что 15 сентября в службу "02" поступило сообщение о причинении гражданину, 1982 года рождения, телесных повреждений около дома 60 по улице Гиляровского. Пострадавший был доставлен бригадой скорой помощи в больницу и после оказания помощи отпущен. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, нападение было совершено на оппозиционера Николая Ляскина. По словам собеседника агентства, его ударили тяжелым предметом сзади по голове.

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