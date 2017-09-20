Ураган "Мария" достиг восточной части Пуэрто-Рико

ТАСС, 20 сентября. Ураган "Мария", сформировавшийся в Атлантическом океане, обрушился в среду на территории Пуэрто-Рико в районе муниципалитета Ябукоа. Об этом сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами со штаб-квартирой в Майами (штат Флорида).

Ураган, ослабший до четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона, в настоящее время находится в 55 км к юго-востоку от столицы страны Сан-Хуан. Максимальная скорость ветра в его пределах составляет порядка 69 м/с. Ураган перемещается в северо-западном направлении со скоростью около 4 м/с.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 17,4 м/c. При скорости ветра 33 м/c и более шторм становится ураганом.