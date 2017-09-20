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Прокуратура: замглавы крымско-татарского "меджлиса" заслуживает условного лишения свободы

Происшествия
20 сентября, 19:15 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 20, сентября. /ТАСС

По данным следствия, в марте 2016 года Ильми Умеров выступил в прямом эфире украинского телеканала АТР, где публично озвучил призывы о необходимости нарушения территориальной целостности РФ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Государственный обвинитель в среду предложил приговорить к трем с половиной годам лишения свободы условно замглавы запрещенной в РФ организации "Меджлис крымско-татарского народа" Ильми Умерова, которого обвиняют в сепаратизме. Об этом ТАСС сообщил представитель Железнодорожного районного суда Симферополя.

"Прокурор в ходе прений предложил суду приговорить Ильми Умерова к трем с половиной годам лишения свободы", - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, в марте 2016 года Умеров, находясь на территории Украины, выступил в прямом эфире украинского телеканала АТР, где публично озвучил призывы о необходимости нарушения территориальной целостности РФ. Затем его выступления были размещены в интернете, что и стало основанием для возбуждения уголовного дела. Умерова обвинили по статье "Совершение публичных призывов и действий, направленных на изменение территориальной целостности России" УК РФ.

Умеров в разное время занимал посты главы Бахчисарайской районной администрации, заместителя председателя Верховного совета автономной Республики Крым и замглавы "меджлиса". Вину он не признает. Его адвокат Марк Фейгин перед началом прений заявил, что сторона защиты будет настаивать на оправдательном приговоре.

"Меджлис крымско-татарского народа" в России признан экстремистской организацией и запрещен, соответствующий иск подавала прокурор Крыма Наталья Поклонская 15 февраля 2016 года в Верховный суд региона, который поддержал доводы истца. Чуть позже, в сентябре прошлого года, Верховный суд России подтвердил данное решение, оно вступило в законную силу.

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