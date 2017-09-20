Прокуратура: замглавы крымско-татарского "меджлиса" заслуживает условного лишения свободы

Задорнов: для оздоровления банка "Открытие" потребуется три-четыре годаЭкономика и бизнес 20 сентября, 20:05
Лавров: сила может применяться миротворцами ООН только для самообороны и защиты мандатаПолитика 20 сентября, 19:40
Портрет легенды отечественной разведки Кима Филби выставлен в галерее Шилова в МосквеКультура 20 сентября, 19:40
ФК "Авангард" впервые в истории вышел в 1/8 финала Кубка России, обыграв ЦСКАСпорт 20 сентября, 19:32
Колобков обсудил с руководителями спортивных федераций ход подготовки к ОИ-2018Спорт 20 сентября, 19:29
УЕФА до конца сезона закончит расследование о нарушении финансового fair play клубом ПСЖСпорт 20 сентября, 19:28
СБ ООН принял резолюцию в поддержку реформы миротворческой деятельностиМеждународная панорама 20 сентября, 19:22
Курс на Восток: как проходили финалы еврокубков на постсоветском пространствеСпорт 20 сентября, 19:17
Голландец Дюмулен выиграл индивидуальную велогонку с раздельным стартом на чемпионате мираСпорт 20 сентября, 19:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Государственный обвинитель в среду предложил приговорить к трем с половиной годам лишения свободы условно замглавы запрещенной в РФ организации "Меджлис крымско-татарского народа" Ильми Умерова, которого обвиняют в сепаратизме. Об этом ТАСС сообщил представитель Железнодорожного районного суда Симферополя.
"Прокурор в ходе прений предложил суду приговорить Ильми Умерова к трем с половиной годам лишения свободы", - сказал собеседник агентства.
По данным следствия, в марте 2016 года Умеров, находясь на территории Украины, выступил в прямом эфире украинского телеканала АТР, где публично озвучил призывы о необходимости нарушения территориальной целостности РФ. Затем его выступления были размещены в интернете, что и стало основанием для возбуждения уголовного дела. Умерова обвинили по статье "Совершение публичных призывов и действий, направленных на изменение территориальной целостности России" УК РФ.
Умеров в разное время занимал посты главы Бахчисарайской районной администрации, заместителя председателя Верховного совета автономной Республики Крым и замглавы "меджлиса". Вину он не признает. Его адвокат Марк Фейгин перед началом прений заявил, что сторона защиты будет настаивать на оправдательном приговоре.
"Меджлис крымско-татарского народа" в России признан экстремистской организацией и запрещен, соответствующий иск подавала прокурор Крыма Наталья Поклонская 15 февраля 2016 года в Верховный суд региона, который поддержал доводы истца. Чуть позже, в сентябре прошлого года, Верховный суд России подтвердил данное решение, оно вступило в законную силу.