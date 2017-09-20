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Один из фигурантов дела Гайзера получил условный срок за незаконный оборот оружия

Происшествия
20 сентября, 20:58 UTC+3 СЫКТЫВКАР СЫКТЫВКАР 20, сентября. /ТАСС

Гособвинитель настаивал в суде на реальном лишении свободы

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СЫКТЫВКАР, 20 сентября. /ТАСС/. Корткеросский районный суд, Республика Коми, вынес приговор четырем участникам организованной преступной группы "Айвенго" - братьям Александру и Юрию Бондаренко, Слевчо Славчеву и Сергею Ремизу. Они признаны виновным в незаконном обороте оружия, им назначено условное наказание, сообщила в среду прокуратура республики.

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"Судом установлено, что с 2005 по 2012 год Славчев и Ремиз, выполняя указания братьев Бондаренко, приобретали оружие, боеприпасы, следили за их техническим состоянием, обеспечивали их тайное хранение в различных местах на территории Сыктывкара и Москвы. После пресечения правоохранительными органами их незаконной деятельности, сообщники активно сотрудничали со следствием, вину в содеянном признали в полном объеме", - указано в сообщении прокуратуры.

Суд признал всех четверых виновными и назначил Александру Бондаренко три года и месяц лишения свободы условно испытательным сроком на три года, остальным - три года условно с аналогичным испытательным сроком.

Как уточнили ТАСС в прокуратуре, гособвинитель настаивал в суде на реальном лишении свободы. Будет ли ведомство обжаловать приговор, еще не решено.

Группировка "Айвенго" действовала на территории Республики Коми в период с 1990-х годов до 2015 года. Юрий Бондаренко в сентябре 2015 года в рамках расследования дела Гайзера была взят под домашний арест. Братья Бондаренко фигурируют также в новом уголовном деле в отношении бывшего руководителя администрации Сыктывкара Романа Зенищева (в июле 2016 году приговорен к 10 годам строгого режима со штрафом в 1,1 млн рублей за взятки - прим. ТАСС). По версии следствия, Бондаренко и ряд других фигурантов дела Гайзера заплатили Зенищеву почти 4 млн рублей за нужные решения на рынке автоперевозок в Сыктывкаре. Дело рассматривается сейчас в суде.

Вячеслав Гайзер - бывший глава Республики Коми. 18 сентября 2015 г. в отношении Гайзера и ряда чиновников Коми было возбуждено уголовное дело по обвинению в создании преступного сообщества и мошенничестве.

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