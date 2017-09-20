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В результате ДТП с автобусом в Карачаево-Черкесии пострадали более 20 человек

Происшествия
20 сентября, 21:51 дата обновления: 20 сентября, 22:02 UTC+3

Причиной аварии стал отказ тормозов

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ЧЕРКЕССК, 20 сентября. /ТАСС/. Более 20 человек, по предварительным данным, пострадали в среду в результате отказа тормозов у автобуса, перевозившего рабочих тепличного комбината, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"В населенном пункте Красный Восток после отказа тормозов автобус ПАЗ, в котором, по предварительной информации, находились 25 человек, врезался в ограждение частого дома. Погибших нет. В больницу на осмотр отправлено 20 человек", - сказали в ведомстве.

Ранее в экстренных службах ТАСС сообщили о 27 пострадавших, 19 из которых госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.
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