В результате ДТП с автобусом в Карачаево-Черкесии пострадали более 20 человек

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ЧЕРКЕССК, 20 сентября. /ТАСС/. Более 20 человек, по предварительным данным, пострадали в среду в результате отказа тормозов у автобуса, перевозившего рабочих тепличного комбината, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.
"В населенном пункте Красный Восток после отказа тормозов автобус ПАЗ, в котором, по предварительной информации, находились 25 человек, врезался в ограждение частого дома. Погибших нет. В больницу на осмотр отправлено 20 человек", - сказали в ведомстве.