В результате ДТП с автобусом в Карачаево-Черкесии пострадали более 20 человек

ЧЕРКЕССК, 20 сентября. /ТАСС/. Более 20 человек, по предварительным данным, пострадали в среду в результате отказа тормозов у автобуса, перевозившего рабочих тепличного комбината, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"В населенном пункте Красный Восток после отказа тормозов автобус ПАЗ, в котором, по предварительной информации, находились 25 человек, врезался в ограждение частого дома. Погибших нет. В больницу на осмотр отправлено 20 человек", - сказали в ведомстве.

Ранее в экстренных службах ТАСС сообщили о 27 пострадавших, 19 из которых госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.