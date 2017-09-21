В Москве "заминированы" Дарвиновский музей и музей "Московский транспорт"

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Оперативные службы Москвы проверяют сообщения об угрозе взрыва в Дарвиновском музее и музее "Московский транспорт". Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва на улице Вавилова, дом 57, и улице Рогожский Вал, дом 9/2. Из музеев эвакуированы уже около 1,5 тыс. человек", - сказал собеседник агентства. На месте работают кинологи.
Также в четверг оперативным службам поступили сообщения о "минировании" более 10 объектов в столице, в том числе жилого дома на Кутузовском проспекте и здания "Мосфильма".