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МВД изъяло сырье для более чем 10 млн доз наркотиков на 400 млн рублей

Происшествия
22 сентября, 10:24 UTC+3 МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

По словам главы министерства Владимира Колокольцева, за первое полугодие этого года было изъято в два раза больше синтетических наркотиков, чем за аналогичный период 2016-го

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Сырье для более чем 10 млн доз наркотиков на сумму 400 млн рублей изъято МВД в ходе масштабных антинаркотических операций, заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в пятницу на заседании Государственного антинаркотического комитета (ГАК).

"На территории РФ в первом полугодии изъято в два раза больше синтетических наркотиков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одним из недавних примеров стало задержание членов организованной преступной группы, которая занималась реализацией оптовых партий наркотических средств в 15 регионах РФ", - сказал Колокольцев.

Министр отметил, что объем изъятых в ходе проведенных операций веществ мог стать сырьем для более чем 10 млн разовых доз "дизайнерских" наркотиков стоимостью 400 млн рублей по ценам так называемого черного рынка.

Глава МВД добавил, что также были перекрыты крупные сети сбыта в Ставропольском крае и в Чувашской Республике.

По его словам, компетентными органами государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не единожды отмечалось, что рост производства и распространения синтетических наркотиков оказывает негативное влияние на наркоситуацию и прошедшие под эгидой ОДКБ учения были также направлены на отработку взаимодействия при проведении масштабных транснациональных операций по перекрытию каналов наркотрафика.

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