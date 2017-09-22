Новгородский суд приговорил избившего медиков пациента к пяти годам лишения свободы

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 сентября. /ТАСС/. Новгородский районный суд приговорил избившего медиков пациента к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима . Об этом в пятницу сообщила ТАСС официальный представитель СУ СК по Новгородской области Анастасия Садриева.
"Новгородский районный суд приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима жителя Великого Новгорода Алексея Головина, который в ночь на 23 февраля 2017 года избил сотрудников областной больницы, которые оказывали ему помощь после травмы", - сказала она, отметив, что вину преступник признал частично.
Садиева добавила, что расследование ЧП находилось на контроле в центральном аппарате Следственного комитета.
39-летний инженер одного из новгородских предприятий осужден за нарушение пяти статей Уголовного кодекса РФ - "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений", "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений", "Нанесение побоев из хулиганских побуждений", "Публичное оскорбление представителя власти" и "Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".
Как ранее сообщали в Следственном комитете, 23 февраля мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения был госпитализирован с рваной раной головы в Новгородскую областную больницу. В ходе конфликта он избил медсестру, санитарку и охранника. После этого напал на сотрудников полиции, прибывших на место происшествия. Буйного пациента доставили в отделение полиции для составления административного протокола о нарушении правопорядка, где он нецензурно оскорблял полицейских и ударил одного из них.