Горняков эвакуируют из воркутинской шахты "Заполярная-2" в связи с задымлением

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Задымление произошло на шахте "Заполярная-2" в Воркуте, ведется эвакуация шахтеров. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Коми.

"В 11:45 поступило сообщение о задымлении в рельсовом штреке на шахте "Заполярная-2" в МОГО "Воркута", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что под землей находятся 263 человека. "Ведется их подъем на поверхность", - сказал собеседник.