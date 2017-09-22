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Горняков эвакуируют из воркутинской шахты "Заполярная-2" в связи с задымлением

Происшествия
22 сентября, 12:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Под землей находятся 263 человека

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Задымление произошло на шахте "Заполярная-2" в Воркуте, ведется эвакуация шахтеров. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Коми.

"В 11:45 поступило сообщение о задымлении в рельсовом штреке на шахте "Заполярная-2" в МОГО "Воркута", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что под землей находятся 263 человека. "Ведется их подъем на поверхность", - сказал собеседник.

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