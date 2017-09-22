МВД выявило три интернет-магазина наркотиков на площадке RAMP

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. МВД России выявило три магазина, торговавших наркотиками на крупнейшей интернет-площадке RAMP (Russian anonymous marketplace). Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, всего задержаны 10 человек.

"С 27 июля по 1 августа 2017 года сотрудники ГУНК МВД России совместно с УНК Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области разоблачили и пресекли деятельность межрегиональной организованной группы, в состав которой входили работники интернет-магазина под условным наименованием "AS", осуществлявших сбыт наркотиков с использованием торговой интернет-площадки RAMP в закрытой сети TOR посредством тайников-закладок. Задержаны восемь лиц, осуществлявших сбыт наркотиков посредством интернет-магазинов", - сообщила Волк.

В марте 2017 года сотрудниками МВД были задержаны еще двое подозреваемых в контрабанде наркотиков из Бельгии. "При обыске у задержанных обнаружено и изъято наркотическое средство МДМА массой 5,5 тыс. г, которое подозреваемые предполагали реализовать через торговую интернет-площадку RAMP в интернет-магазинах "LAMBO" и "Ламборджини", - добавила Волк.