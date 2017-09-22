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Спасатели завершили эвакуацию горняков их двух шахт Воркуты после инцидента с задымлением

Происшествия
22 сентября, 14:47 UTC+3 СЫКТЫВКАР СЫКТЫВКАР 22, сентября. /ТАСС

На поверхность поднят 461 человек

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СЫКТЫВКАР, 22 сентября. /ТАСС/. Эвакуация шахтеров двух шахт АО "Воркутауголь" из-за задымления в шахте "Воркутинская" завершена. На поверхность поднят 461 человек, пострадавших нет, сообщил в пятницу ТАСС сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Коми Антон Ковалишин.

"Эвакуация всех шахтеров из двух шахт, "Воркутинской" и "Заполярной", успешно завершена. На поверхность поднялся 461 человек, никто из них не пострадал. Жизни и здоровью горняков ничего не угрожает. Все системы жизнеобеспечения шахт продолжают функционировать в штатном режиме, открытое горение не обнаружено", - сказал он.

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В шахтах "Воркутинская" и "Заполярная-2" в момент задымления находился 461 человек

Горняков эвакуируют из воркутинской шахты "Заполярная-2" в связи с задымлением

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