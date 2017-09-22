Спасатели завершили эвакуацию горняков их двух шахт Воркуты после инцидента с задымлением

СЫКТЫВКАР, 22 сентября. /ТАСС/. Эвакуация шахтеров двух шахт АО "Воркутауголь" из-за задымления в шахте "Воркутинская" завершена. На поверхность поднят 461 человек, пострадавших нет, сообщил в пятницу ТАСС сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Коми Антон Ковалишин.

"Эвакуация всех шахтеров из двух шахт, "Воркутинской" и "Заполярной", успешно завершена. На поверхность поднялся 461 человек, никто из них не пострадал. Жизни и здоровью горняков ничего не угрожает. Все системы жизнеобеспечения шахт продолжают функционировать в штатном режиме, открытое горение не обнаружено", - сказал он.