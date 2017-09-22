Туристы из России не пострадали в ДТП с участием автобуса в Турции

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АНКАРА, 22 сентября. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Граждане России не пострадали в результате ДТП в пятницу с участием туристического автобуса на юге Турции. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в генконсульстве РФ в Анталье.
"Авария произошла на бульваре Гази в провинция Анталья. В 7:30 утра (время совпадает с мск) в автобус с 20 нашими туристами врезался легковой автомобиль. Водитель автобуса погиб на месте. Российские граждане не пострадали, все они отказались от медицинского осмотра", - сказал собеседник агентства.
Ранее в пятницу турецкие СМИ сообщили о якобы 12 пострадавших туристах из России в этом ДТП.