МИД РФ рекомендовал воздержаться от поездок в страны Карибского бассейна из-за урагана

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. МИД России рекомендовал гражданам воздержаться от посещения ряда стран Карибского бассейна из-за прошедших в регионе ураганов. Об этом сообщил в пятницу департамент Ситуационно-кризисного центра МИД РФ в Twitter.
"Рекомендуется избегать посещения таких стран как Пуэрто-Рико, Доминика, Багамские Острова, Доминиканская Республика и др.", - говорится в сообщении.
#УраганМария – рекомендуем учитывать данное обстоятельство, посещая страны #КарибскогоБассейна pic.twitter.com/kMGiefu6Tt— МИД России ДСКЦ (@MID_travel) 22 September 2017
Обрушившийся на Карибский регион за последние две недели ураган "Мария" стал вторым максимальной категории опасности. Стихия сопровождалась сильными ливнями и штормовым ветром. Кроме того, в начале сентября в результате прохождения "Ирмы" на Карибах погибли более 40 человек.
Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 17,4 м/c. При скорости ветра 33 м/c и более шторм становится ураганом.