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Источник: мера пресечения активисту Калинину не избиралась, он находится на допросе

Происшествия
22 сентября, 17:20 UTC+3

Александр Калинин был задержан ночью 21 сентября

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Полиция все еще проводит следственные действия с лидером "Христианского государства" Александром Калининым. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

"Калинин был задержан ночью 21 сентября. С ним до сих пор продолжаются следственные действия. Мера пресечения пока не избиралась. Срок его задержания, 48 часов, истекают ночью 23 сентября. После завершения следственных действий, следователь может обратиться в суд с ходатайством о мере пресечения", - сказал собеседник агентства.

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