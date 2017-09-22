Людей из двух торговых центров эвакуировали в Подмосковье после сообщений о минировании

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в пятницу эвакуировали посетителей и сотрудников из двух торговых центров (в Балашихинском и Люберецком городских округах) Московской области из-за анонимных звонков о минировании зданий. Об этом ТАСС сообщили в местных администрациях.

"ТЦ "Светофор". Анонимный звонок", - сообщили в пресс-службе администрации Балашихинского округа, комментируя эвакуацию в муниципалитете. Здание оцеплено, его проверяют правоохранительные органы, добавил собеседник агентства.

"В Люберцах из-за звонка о заложенной бомбе эвакуировали посетителей ТЦ "Выходной", - рассказали в пресс-службе Люберецкого городского округа. Из-за этого звонка эвакуированы около 500 человек.

"В настоящий момент на месте работает оперативно-следственная группа. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий держит ситуацию на личном контроле", - добавили в администрации Люберецкого округа.