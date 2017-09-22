В Ростове-на-Дону задержан мужчина, сообщивший о минировании строящегося ТЦ

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сентября. /ТАСС/. Участковые уполномоченные полиции № 4 УМВД России по Ленинскому району Ростова-на-Дону задержали мужчину, сообщившего заведомо ложные сведения о минировании строящегося объекта. Об этом сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.
"Подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения сообщил рабочим объекта, что строящееся здание торгово- развлекательного центра на улице Пойменной заминировано", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции, Росгвардии и экстренных служб прибыли на место, обследовали здание и прилегающую территорию - взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было.
В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Ему избрана мера пресечения "подписка о невыезде".