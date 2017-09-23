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На северо-западе Пуэрто-Рико объявлена эвакуация из-за прорыва плотины

Происшествия
23 сентября, 0:24 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 23, сентября. /ТАСС

Речь идет о гидротехническом сооружении на северо-западе этого ассоциированного с США островного государства, на которое ранее обрушился ураган "Мария"

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НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. Немедленная эвакуация нескольких населенных пунктов объявлена в пятницу в Пуэрто-Рико в связи с прорывом плотины. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

По его данным, речь идет о гидротехническом сооружении на озере Гуахатака на северо-западе этого ассоциированного с США островного государства, на которое ранее обрушился ураган "Мария". Жителей в спешном порядке эвакуируют на автобусах. В районе ЧП проживают приблизительно 70 тыс. человек. По словам представителей властей, ситуация "необычайно серьезная".

Жертвами "Марии" в Пуэрто-Рико стали уже не менее 13 человек. Ураган принес мощные ветра и проливные дожди, которые привели к масштабным наводнениям. Ранее власти сообщали, что практически весь остров с населением около 3,4 млн человек оказался полностью обесточен.

От удара "Марии" также пострадали Гваделупа, Мартиника, Доминика, Американские Виргинские острова. В Доминике погибли не менее 15 человек, 20 числятся пропавшими без вести. Сейчас стихия находится примерно в 145 км к северу от островов Теркс и Кайкос. Как ожидается, ураган третьей категории может привести к серьезным затоплениям в прибрежных зонах этой британской заморской территории.

"Мария" - второй мощный ураган, обрушившийся на Карибский регион за последние две недели. В начале сентября в результате прохождения урагана "Ирма" на Карибах погибли более 40 человек.

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